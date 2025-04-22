Бережливые технологи на производствах региона осваивают в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, с 2019 года к федеральному проекту присоединилась 91 компания несырьевого сектора.



«Участие в федеральном проекте предприятий несырьевого сектора способствует диверсификации экономики региона и созданию конкурентоспособной продукции, которая будет востребована на рынке. Кроме того, это поможет решить проблему нехватки трудовых ресурсов. В среднем производительность предприятий-участников национального проекта возрастает в полтора раза», -рассказала заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.



Эксперты из федерального и региональных центров компетенций помогают предприятиям активно внедрять инструменты бережливого производства для минимизации временных и трудовых затрат. Это дает возможность экономить ресурсы, высвобождать средства для внутренних инвестиций и улучшать технологии. В результате увеличиваются объемы производства, а также повышается конкурентоспособность.



Так, в Новокузнецке в 2025 году участником нацпроекта стала организация, которая планирует оптимизировать процесс вывоза мусора из пластиковых контейнеров. Агропромышленное предприятие будет перестраивать рабочие процессы на линии розлива кисломолочной продукции. Машиностроительная компания усовершенствует производство алюминиевых радиаторов. С помощью экспертов эти предприятия рассчитывают увеличить свою производительность не менее чем на 5%.

Фото: пресс-служба АПК

