21 апреля в Национальном центре «Россия» в рамках второго Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» состоялась церемония награждения лауреатов и победителей второй Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Награду победителю в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» вручил Президент России Владимир Путин. Ее получил первый заместитель главы администрации Вейделевского района Белгородской области Владимир Таранцов за проявленное мужество и героизм при исполнении служебного долга на муниципальной службе. С первых дней специальной военной операции он взял на себя одну из самых сложных задач: обеспечение безопасности людей на приграничной территории. Через его район прошли более 6000 беженцев — женщин, детей, пожилых. 25 февраля 2022 года у границы в селе Рассыпное собрались 38 человек, среди них — 16 детей. Владимир Петрович первым прибыл на место и, рискуя жизнью, под прикрытием пограничников лично перевёл их в российское село Солонцы. После этого он более 36 раз выезжал с гуманитарной миссией в Донецк, Луганск, Запорожье, Сватово и Кременную, передав бойцам более 400 тонн гуманитарной помощи. В 2024 году вступил в добровольческий отряд «БАРС-Белгород» и два месяца провёл на линии соприкосновения как старший стрелок. Организовал две роты территориальной самообороны из более чем 170 человек. Награждён медалью Минобороны «За укрепление боевого содружества» и государственной наградой Луганской Народной Республики «За гуманитарную помощь».

«Совершенно справедливо, своевременно, что в этом году в премии появилась новая номинация — «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Участники, ветераны СВО делом доказали, что они люди сильные, надёжные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них — интересы Отечества. Хорошие, грамотные, чуткие управленцы нужны везде, но, пожалуй, на муниципальном уровне — особенно: именно муниципальный уровень ближе всего к людям. И поэтому именно там должны появляться наиболее эффективные управленцы. И награды, которые сегодня будут вручены, — это дань уважения тем, кто именно так воспринимает своё призвание», — подчеркнул Владимир Путин.

Премия «Служение» присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Организатор Премии — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

В этом году Премия была вручена в 10 номинациях, охватывающих ключевые направления деятельности представителей муниципального сообщества — развитие территорий и повышение качества жизни, сохранение культурно-исторического наследия, патриотического воспитания, совершенствование механизмов взаимодействия с гражданами, развитие института наставничества и преемственности на муниципальной службе, укрепление семейных ценностей, забота о семьях военнослужащих СВО.

На соискание Премии подано 41 313 заявок от представителей муниципального сообщества и муниципальных команд из всех регионов страны, включая новые субъекты. Народное голосование за ТОП-100 участников премии «Служение» проходило на портале «Госуслуги». За номинантов было отдано почти 1 миллион голосов.

«Вы знаете, как много в ваших рядах, в муниципальных органах власти, предприятиях и организациях ярких, неравнодушных людей. Они буквально горят своим делом, следуют богатым многовековым традициям отечественной системы местного самоуправления, лучшим идеалам российского земства и готовы направлять силы, знания, энергию на конкретные преобразования, в том числе в небольших городах, сельских территориях, на развитие и процветание родного края, а значит, и всей нашей прекрасной огромной страны. Это действительно подлинное служение землякам, соседям, согражданам. И, конечно, правильно, что именно так — “Служение” — называется премия, присуждаемая за лучшие проекты и инициативы муниципального сообщества», — отметил Президент России.

Победителем в номинации «Развитие территории — благополучие жителей» стал Дмитрий Анисимов, глава города Кемерово. Проект «Строим новый Кемерово» охватывает масштабную трансформацию Заискитимской части города — территории с более чем 3500 частными домами, где раньше не было централизованной инфраструктуры.

«Проект “Строим новый Кемерово” — результат работы большой команды и доказательство того, что с поддержкой государства можно реализовать любую амбициозную идею. Я благодарен Президенту России, Правительству и лично Марату Хуснуллину за внимание к городскому развитию, Губернатору — за доверие, кемеровчанам — за единство и готовность двигаться вперёд вместе», — заявил Дмитрий Анисимов.

Кроме того, лауреатом в номинации «Инициатива каждого — общий успех» стал проект города Новокузнецк «ПроИдеи». Он запущен как единая точка роста для общественных инициатив, НКО и ТОС. «ПроИдеи» охватил около 10 000 человек и стал платформой для сотрудничества, обмена опытом и популяризации гражданской активности. Награда была вручена заместителю главы города – руководителю аппарата администрации Новокузнецка Павлу Камбалину.

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак вручил премии двум российским регионам — Липецкой и Рязанской областям.

Липецкая область победила с проектом «Муниципальный центр управления регионом — прямой диалог с жителями». А Рязанская область победила с проектом «Муниципальный центр управления Рязани».