Новый образовательный кластер федерального проекта «Профессионалитет» создадут в Кузбассе

Кластер отрасли информационных технологий «Цифровой Кузбасс» появится на базе Профессионального колледжа Новокузнецка, победившего в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета.

«Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» в 2026 году в Профессиональном колледже Новокузнецка будет создана инфраструктура для подготовки специалистов в области информационных технологий. В колледже капитально отремонтируют учебный корпус, подготовят 10 зон под виды работ, закупят технологичное оборудование. Образовательное учреждение будет тесно сотрудничать с опорными работодателями, которые помогут в оснащении лабораторий актуальным оборудованием, будут участвовать в создании образовательной программы, возьмут студентов на практику, а впоследствии – и на работу», – рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк в соцсетях.

В структуру кластера войдут семь сетевых техникумов в Ленинске-Кузнецком, Белове, Новокузнецке, Мысках, Междуреченске, Кемерове и Юрге. Под новые образовательные программы собираются адаптировать специальности «Компьютерные системы и комплексы», «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование», «Интеллектуальные интегрированные системы», «Веб-разработка», «Экономика и бухгалтерский учет», «Банковское дело». Создание кластера позволит усилить практическую подготовку студентов и обеспечить IT-отрасль новыми кадрами.

Это уже 13-й образовательный кластер федерального проекта «Профессионалитет», который появится в Кузбассе. 11 кластеров в девяти приоритетных отраслях экономики уже работают, с 1 сентября начнет действовать 12-й – «Транспорт Кузбасса».