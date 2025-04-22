Первая группа поискового отряда из Кузбасса отправилась на Вахту Памяти

Первая в этом году группа школьников сводного поискового отряда из Кузбасса отправилась на Вахту Памяти. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк в своём телеграм-канале.

В этом году ребята будут обследовать окрестности озера Барское, урочища Вороново, Гайтолово, Тортолово и Погостье в Кировском районе Ленинградской области. В этих местах проходили бои 324-го стрелкового полка и 73-й бригады морской пехоты.

– Спасибо ребятам за такую важную работу. Как известно, война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И поисковики делают все возможное, чтобы потомки наших героев узнали судьбу своих дедов и прадедов, – написал Середюк.

Глава региона также напомнил, что за годы работ, кузбасские активисты смогли сделать много находок, среди которых:

найденный в 2021 году в районе урочища Тортолово портсигар с гравировкой, принадлежащий старшему лейтенанту Алексею Буркасову, погибшему в 1942 году;

боец Иван Киселев из Пензенской области, пропавший без вести в 1942 году;

в 2022 году поисковики нашли две подписные ложки с именами «Поль» и «Рулёв Н.», однако личности владельцев пока не установлены.