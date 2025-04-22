По поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка в Анжеро-Судженске прошло выездное совещание правительства региона под председательством первого заместителя губернатора Андрея Панова. Глава города Дмитрий Ажичаков рассказал об итогах работы за 2024 год, а также о планах развития муниципалитета на 2025 год. В заседании приняли участие сотрудники местной администрации, депутаты, представители общественных организаций.

По данным главы, экономика города демонстрирует устойчивый рост: в 2024 году предприятиями территории отгружено продукции на 154,4 млрд рублей, что на 29% выше предыдущего года. Объем привлеченных инвестиций достиг 9,8 млрд рублей, превысив уровень 2023 года в 1,6 раза. В 2025 году прогнозируется сохранение положительной динамики с плановыми показателями отгрузки не менее 156 млрд рублей и привлечением инвестиций в объеме не менее 9 млрд рублей.

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2024 году приведены в порядок четыре придомовые территории, обновлен Центральный парк и часть парка по ул. С. Перовской на общую сумму 37,6 млн рублей. В 2025 году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, запланировано благоустройство трех общественных пространств, в том числе реконструкция парка по ул. С. Перовской в рамках второго этапа благоустройства.

В муниципалитете продолжается модернизация социальной инфраструктуры. В 2024 году завершен капитальный ремонт трех поликлиник и открыт новый стоматологический кабинет в поселке Рудничный. На 2025 год запланирован капремонт поликлиник №4 и №5.

В сфере дополнительного образования детей созданы 240 новых мест: в школах №1 и №3 открыты театральные студии, в школе №8 и центре «Олимп» — медиацентры, оснащенные современным оборудованием. На «Станции юных туристов» благодаря гранту за участие в конкурсе «Спорт для всех» Фонда Потанина ведется строительство туристско-спортивного полигона.

Продолжается системная работа по улучшению качества жизни населения. В 2024 году отремонтировано 5,7 км дорог, план на 2025 год — 2,3 км автодорог. На особом контроле — снос ветхих и аварийных строений: за 2024 год разобрано 157 объектов, план на 2025 год — 150 объектов, 51 из которых уже снесен. В конце прошлого года введен в эксплуатацию многоквартирный дом по ул. К. Маркса, 3, корпус А. В марте текущего года — еще один дом по ул. К. Маркса, 3, корпус Б.

В честь 80-летия Великой Победы в Анжеро-Судженске организованы акции, патриотические инициативы. В мае будет презентован второй том книги «Дважды победители». На территории школы №17 появится полоса препятствий для военно-патриотических мероприятий. Также горожане присоединятся к тематическим проектам и акциям «Бессмертный полк», «В гости к ветерану», «Свеча Победы», «Вальс Победы», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти».

В числе приоритетных направлений работы — социальная поддержка. Только в 2024 году помощь оказана 4,1 тысячи нуждающихся граждан на сумму 16,6 млрд рублей. Особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции. Активно развиваются волонтерские движения, объединяющие более 4600 человек.