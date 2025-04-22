Илья Середюк представил проект комплексного развития в Кемерове на II Всероссийском муниципальном форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ»

Губернатор, возглавляющий делегацию Кузбасса, принял участие в панельной сессии «Стратегии роста: эффективное управление территориями». Глава региона рассказал о проекте-победителе Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Развитие территории – благополучие жителей».

Проект комплексного развития территории в областной столице предусматривает строительство 23 современных микрорайонов для 120 тысяч человек. Общая площадь жилой застройки составит 3,4 млн кв. м жилья, 1 млн кв. м социальных и коммерческих объектов.

«Масштабное преобразование города Кемерово можно сравнить с тем, как резко преображались города нашей страны в послевоенные годы. Исторически он был городом смешанной застройки, территория площадью в 540 гектаров в центральной части города до последнего времени оставалась застроенной домами частного сектора, в которых жили 12,5 тысячи человек. Мы ставим перед собой цель реализовать концепцию 15-минутного города — территорию, где житель имеет в шаговой доступности объекты социальной значимости — школа, детский сад, поликлиника, отделения социальных служб, магазины, салоны красоты и парикмахерские, кафе и центры детского отдыха, пункты бытового обслуживания, полноценные прогулочные зоны, парки и скверы. Ожидаемый эффект от такого проекта — колоссальный. В будущих микрорайонах появится более 35 тысяч новых рабочих мест. Частные инвестиции составят почти 400 млрд рублей», – отметил Илья Середюк.

В прошлом году завершили ключевые инженерные работы: проложили водо- и теплосети, электрокоммуникации, канализацию, построили подстанции и очистные сооружения. Одновременно модернизируют улично-дорожную сеть и запускают новую трамвайную систему.

Глава региона рассказал, что в непосредственной близости будет находиться новый музейно-театральный комплекс. Также в пешей доступности – крупные спорткомплексы с тренировочной базой 24-х олимпийских видов спорта, площадь общественных мероприятий. Параллельно в городе идет обновление инфраструктуры для пешеходных и велосипедных прогулок, в том числе создание более чем 18-километрового пешеходного маршрута, в который войдет часть улиц на территории КРТ. Опыт и разработанная методология будут применяться при реализации проектов комплексного развития территории в других городах Кузбасса, в частности, в Новокузнецке и Шерегеше.

В рамках форума обсуждаются ключевые направления развития территорий. Так, на встрече с главами муниципалитетов президент России Владимир Путин отметил важность расширения программ инициативного бюджетирования, которая воплощает в жизнь проекты, наиболее актуальные для жителей. Так, в Кузбассе в 2025 году планируется реализовать 129 проектов инициативного бюджетирования. В благоустройстве активное участие принимают представители бизнеса региона.

Важный вопрос – развитие сельских территорий. В 2025 году на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Кузбассе предусмотрено финансирование в размере 355 млн рублей, в том числе 181,3 млн рублей – из федерального бюджета. Действуют программы для привлечения специалистов на село. Так, в рамках программы «Земский учитель» нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году 11 учителей получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Еще 50 педагогов получат по миллиону рублей в рамках региональной меры поддержки учителей, переехавших на работу в села, поселки или малые города. Федеральная программа «Земский фельдшер» предусматривает выплаты 1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер ФАПов и амбулаторий, переехавших в сельские населенные пункты, расположенные в удаленных и труднодоступных территориях. Врачам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек, выплаты составляют 1 млн рублей, для фельдшеров, медсестер, акушерок – 0,5 млн рублей. С этого года начала действовать аналогичная программа «Земский работник культуры». Для ранней профориентации будущих работников сельского хозяйства в школах региона открываются агроклассы.

Президент особое внимание обратил на проблему аварийного жилья. В настоящее время федеральные власти работают над проектом изменений в законодательство для обеспечения финансовой поддержки мероприятий по расселению аварийного жилья национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Кузбассе с 2019 по 2024 годы около 24 тысяч человек переселили из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. На эти цели направили почти 25 млрд рублей.

Фото: пресс-служба АПК