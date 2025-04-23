Военные комиссариаты Кузбасса, а также областной пункт отбора продолжают работу по заключению контрактов с жителями нашего региона. Ежедневно сюда приходят мужчины разных возрастов, чтобы подобрать военную специальность и отправиться в расположение войсковых частей.

Это особенно важно, потому что в этом году страна и народ отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, когда наши предки отстояли свободу и независимость Родины и спасли мир от фашизма.

Житель Кемерова Владимир Н. в числе первых приехал на бульвар имени Академика Л. С. Барбараша, чтобы получить информацию о прохождении службы и подготовить пакет документов. Владимир хотел бы в ближайшее время выступить на защиту Родины, проходить службу в войсковой части.

«Всё, что связано с защитой Родины, для меня очень важно. Мои предки воевали в Великую Отечественную. Старший брат служил в составе контингента наших войск в Афганистане. Поэтому я принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и отбыть в войска. Служба по контракту, – рассказывает Владимир, – это почётная работа, поэтому семья и родственники поддерживают моё решение».

А недавно для отбора на службу поступил кемеровчанин Алексей Г. У него был опыт армейской службы, но в горячих точках он не воевал. «Друзья, которые сейчас находятся в войсках, также не имели никакого особого опыта, но со всем справляются, всё у них нормально», – подытожил земляк.

«В контрактники я пошёл, потому что у меня уже был опыт службы в боевых операциях. Также было тревожно за то, что поднимает голову тёмная сила, что на Украине процветает настоящий фашизм, он не знает ни чести, ни совести. Ну ничего такого, то есть никаких правил, и с этим нужно было заканчивать рано или поздно», – рассказывает ветеран СВО Андрей С.

Важность службы по контракту, по мнению ветерана, заключается в том, что служить идут в основном люди обученные, с опытом. Поэтому не надо тратить время на обучение, приобретение каких-то знаний. А они нужны: меняется мир, меняются технологии. Всё это у воинов контрактников уже есть.

«Если судить об обычных гражданских вещах, – продолжает Андрей, – то служба по контракту – это стабильность практически во всём: и в службе, и в жизни. То есть ты знаешь, к чему стремиться».

Говоря о том, насколько оперативно проходил отбор в его случае, наш земляк подчёркивает, что никаких проволочек, когда он оформлял документы, не было: «Сдали документы в военкомат, прошли комиссию, дождались звонка, убыли к месту службы. Всё чётко, быстро, по-военному».

А теперь несколько цифр. С 1 августа 2024 года кузбассовцы, заключившие контракт на время от одного года, получают сумму в 1 миллион 440 тысяч рублей.

Что входит в эту сумму:

– единовременная федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей в соответствии с указом президента России Владимира Путина;

– единовременная выплата от правительства Кузбасса в размере 800 тысяч рублей.

Также добровольцы могут получить:

– денежное довольствие от 210 тысяч рублей;

– материальную помощь от 15 тысяч рублей;

– подъёмные средства от 15 тысяч рублей.

Встать на защиту Родины могут все земляки в возрасте от 18 до 65 лет. Срок контракта бывает разным: год, два, три или пять лет. Упростились параметры отбора будущих военнослужащих по здоровью: теперь заключать контракт могут граждане, имеющие категории годности к военной службе от А до В включительно.

«Люди, которые решили добровольно встать на защиту Родину, – наши новые герои. Я их решение уважаю и поддерживаю. Видно, что они неравнодушны к судьбе нашей страны и её будущему», – говорит заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту второго разряда г. Кемерово Денис Епифанов.

В расширенный список льгот входят вещевое и повышенное денежное довольствие, медицинская страховка. Кроме того, добровольцам, участвовавшим в сражениях, присваивается статус «Ветеран боевых действий» со всеми льготами этой категории защитников Отечества.

Заключившие контракт люди могут вступить в ипотечную систему обеспечения жильём военнослужащих. Полный список льгот доступен на сайте Министерства обороны Российской Федерации, ознакомиться с ним можно в разделе «Социальные гарантии».

Список федеральных льгот с портала «Госуслуги»

Контрактнику:

– возможность приобрести жильё за счёт Минобороны РФ через накопительно-ипотечную систему;

– служебное жильё или компенсация за наём;

– бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

– страхование жизни и здоровья;

– военная пенсия после 20 лет службы;

– региональные меры поддержки.

Семье:

– путёвки в лагеря отдыха для детей;

– квоты на обучение детей в вузах;

– дополнительные меры поддержки в зависимости от региона.

Кузбассовцы, желающие заключить контракт для прохождения военной службы, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: город Кемерово, бульвар им. Академика Л. С. Барбараша, д. 3/1, тел. 8 (3842) 77-07-57. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».

Александр Федотов.