В Новокузнецке появится мурал посвященный движению Российских студенческих отрядов. Его создадут на главном корпусе филиала Кузбасского гуманитарно-педагогического института Кемеровского государственного университета по улице Циолковского, 23.

На мурале изобразят пять бойцов студотрядов Кузбасса: в центре — представитель педагогического отряда, а по бокам — ребята из сервисного, строительного, медицинского направлений работы и проводник. Проект призван подчеркнуть вклад специалистов этих профессий в развитие страны, а также показать, что работа по этим направлениям дает возможности для самореализации.

Работы пройдут с 15 мая по 5 июня.

– За 65-летнюю историю через студотряды прошли более 20 млн молодых людей. Это одна из самых массовых молодежных организаций. Здесь ребята получают первый заработок, погружаются в профессию, работают в реальных условиях, знакомятся с работодателями и делают первые шаги в карьере. Все это происходит в кругу сверстников и единомышленников. Появление тематических арт-объектов — это признание трудового вклада молодежи в развитие России, — подчеркнул депутат Госдумы РФ от Кузбасса, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Напомним, первый тематический мурал в регионе «Строим Будущее» открыли в Кемерове. Он был создан на седьмом корпусе КемГУ на бульваре Строителей, 47кузбасским отделением «Российские студенческие отряды» и Кемеровским государственным университетом.