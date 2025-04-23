Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса запустил новую программу «СВОй бизнес», предназначенную для участников специальной военной операции и членов их семей, которые планируют открыть свое дело или уже имеют бизнес.

«Благодаря программе «СВОй бизнес» действующие предприниматели смогут получить льготный заем до 5 миллионов рублей, а начинающие, включая самозанятых, — до 500 тысяч рублей. При этом процентная ставка составит 7% годовых для бизнеса в сфере торговли и управления недвижимостью, 3% годовых — для остальных сфер. Мера поддержки региональная, поэтому все предприятия должны быть зарегистрированы и работать в Кузбассе», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Дополнительную информацию можно получить в офисах Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса по адресам: г. Кемерово, ул. Красная, 4, тел. 8 (3842) 900-339; г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 17а, оф. 606, тел. 8 (3843) 200-608.Также материалы размещены на сайте.

Напомним, в Кузбассе реализуется региональная программа подготовки кадров «СВОи Герои. КуZбасс». В ходе обучения участники спецоперации смогут получить знания и навыки, чтобы в дальнейшем трудоустроиться в органы государственной и муниципальной власти, другие ведомства, а также открыть собственное дело.

В Тяжинском округе участники СВО ведут активную общественную работу, встречаются с молодежью. В кинозале «Юбилейный» герои рассказали учащимся школ №1 и №2 о трудностях, с которыми столкнулись на фронте, поблагодарили за письма и другую помощь, которую отправляют взрослые и дети округа в зону боевых действий. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. После общения участники посмотрели фильм «В небе «ночные ведьмы».

В центре социального обслуживания населения округа на встречу с героем спецоперации Евгением Кержаковым пришли учащиеся младших классов школы №1 и люди старшего поколения. Боец рассказал о своей службе, дети прочитали стихи и исполнили песни.