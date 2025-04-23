Подготовка к посевной кампании находится под пристальным контролем полпреда

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 22 апреля провел совещание по подготовке регионов Сибири к весенним полевым работам. Участники обсудили наиболее актуальные задачи на предстоящую посевную кампанию.

Аграрный сектор Сибири в целом готов к посевной кампании, отметил полпред, открывая заседание. По его словам, уровень обеспеченности семенами по зерновой группе составляет 105%, техника готова на 94%, запасы горюче-смазочных материалов – 98%, удобрений – 77%. Анатолий Серышев призвал участников совещания сосредоточиться на решении двух основных задач, поставленных Президентом России: к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25% и в 1,5 раза её экспорт, по сравнению с уровнем 2021 года.

«Успешное выполнение этих задач является условием для продовольственной безопасности нашего государства, развития экономики и интеграции с дружественными государствами», – сказал полномочный представитель.

Он выразил уверенность, что агропромышленный комплекс Сибири внесёт ощутимый вклад в достижение намеченных планов.

Согласно данным, озвученным на совещании, ежегодно в Сибири собирается около 16 миллионов тонн зерновых культур. Для выполнения поручения главы государства по росту сельхозпроизводства, необходимо каждый год увеличивать урожай не менее чем на 5%, сделал акцент Анатолий Серышев. По его мнению, добиться таких результатов можно только работая комплексно. В частности, важно повышать материально-техническую базу агропромышленных предприятий, преодолевать зависимость от импортной селекции и увеличивать посевные площади.

«Прошу в регионах совместно с агропромышленными предприятиями и Министерством сельского хозяйства Российской федерации проработать конкретные мероприятия по увеличению объёмов производства сельхозпродукции на перспективу до 2030 года», – обратился к участникам совещания полпред.

Необходимо продумать систему взаимодействия с учеными и экспертами для эффективного решения этой задачи. Полномочный представитель акцентировал внимание на важности обеспеченности хозяйств современной сельхозтехникой.

«Агропромышленный комплекс – прогрессирующая отрасль экономики, развитие которой должно идти в ногу со временем», – уверен Анатолий Серышев.

В качестве примера инноваций полномочный представитель привел практику использования беспилотных систем для обработки полей в Алтайском крае, Иркутской и Новосибирской областях.

«Современные технологии должны появиться во всех отраслях сельского хозяйства Сибири», – отметил он.

В рамках совещания отдельно обсуждались вопросы экспорта продукции сибирских аграриев.

«Опыт прошлых лет показал, что сибирские аграрии успешно осваивают новые рынки. Сегодня ритмично идут поставки в страны Латинской Америки, Африки, в Индию и Вьетнам», – сказал полномочный представитель.

По словам полпреда, нельзя останавливаться на достигнутом – следует прокладывать новые логистические маршруты и искать новых партнеров. В этой связи, актуальным остается совершенствование транспортно-логистических коридоров, возобновление льготных перевозок сельхозпродукции.

Сельхозтоваропроизводителей нужно обеспечить семенами отечественной селекции, уверены участники совещания. Сообщается, что по целому ряду культур аграрии Сибири вышли на 100% импортозамещение, используя только семена отечественной селекции. По мнению полпреда, такого же результата важно добиваться по семенам овощей, картофеля, подсолнечника. Для достижения целевых показателей необходимо принять дополнительные меры со стороны федеральных и региональных органов власти, научного и бизнес сообществ, направленные на ускоренное создание и внедрение в отрасль семян отечественной селекции.

Полномочный представитель призвал представителей профильных министерств субъектов Федерации округа взять под личный контроль доведение средств государственной поддержки до аграриев. В частности, речь идёт о зерновой субсидии и субсидии на производство картофеля и овощей – в срок до 1 мая средства должны быть переданы сельхозтоваропроизводителям. Речь также шла о ходе выполнения инвестиционных проектов АПК в рамках Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Полпред поблагодарил Министерство сельского хозяйства Российской федерации за системную работу в этом направлении с регионами округа.

Не теряет актуальности задача по профилактике и проведению противопожарных мероприятий. По представленной информации, в прошлом году число возгораний на землях сельхозназначения, благодаря выполнению всех необходимых мероприятий, уменьшилось в 6 раз по сравнению с 2023 годом. Тем не менее ситуация требует постоянного контроля, в связи с резким потеплением и сходом снежного покрова.

«Мы не можем влиять на количество осадков, а предотвращать пожары и минимизировать риски их возникновения – наша прямая задача. Прошу уделять ей достаточное внимание», – резюмировал полпред.

В заключение, полномочный представитель напомнил участникам совещания о программе «Агромотиватор», в рамках которой предусмотрено выделение гранта из федерального бюджета ветеранам и участникам специальной военной операции на развитие сельского хозяйства.

«Для запуска этого проекта в сибирских регионах с 2026 года необходимо создать все условия», – акцентировал внимание Анатолий Серышев.

В совещании приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин, начальник департамента Росгидромета по Сибирскому федеральному округу Александр Чернявский, руководители профильных министерств субъектов Федерации округа.