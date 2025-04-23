Акция приурочена к Году защитника Отечества, утверждённому президентом России Владимиром Путиным.

Для участия в первом массовом восхождении на Кузнецкий Алатау уже записались более 300 ребят со всего региона, и заявки продолжают поступать.



Областная акция «Бессмертный полк на вершинах воинской славы» пройдет с 7 по 11 мая в два заезда. В программе – восхождения на вершины Кузнецкого Алатау, фестиваль военных песен, посещение музея «Вершины воинской славы».

Добавим, что юные участники акции «Бессмертный полк на вершинах воинской славы» 9 мая выйдут в прямой эфир телеканала Кузбасс Первый во время трансляции праздничных мероприятий.