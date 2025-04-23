За четыре года на курсах «Фабрика процессов» и «Фабрика офисных процессов» по изучению основ бережливого производства обучились более 2 тысяч работников порядка 200 предприятий и организаций Кузбасса. Учебные площадки были созданы в рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

– Тренинги помогают руководителям несырьевых производств, офисным работникам и госслужащим работать эффективнее. После обучения сотрудники применяют на практике полученные знания об организации офисных и вспомогательных процессов, экономят рабочее время и ресурсы, снижают себестоимость продукции и сокращают производственные издержки, — отметила заместитель председателя правительства — министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

Отработка методик применения инструментов бережливого производства происходила на учебных площадках. Там сотрудники практиковались в оптимизации рабочих процессов, учились выявлять потери, эффективнее вести документооборот, организовывать рабочие места и офисное пространство. В результате значительно снижалось время на выполнение рутинных операций, и повышалась эффективность труда.

Добавим, что с 2025 года обучение на «Фабриках процессов» проходит в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и является продолжением национального проекта «Производительность труда», реализованного в 2019 – 2024 годах. Новый федеральный проект направлен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране и формирование современной производственной культуры.

Оставить заявку на участие можно на ИТ-платформе производительность.рф.