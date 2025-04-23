В Кузбассе расширили меры поддержки многодетных семей

На XXII заседании Парламента Кузбасса депутаты внесли изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» и расширили одну из предоставляемых семьям льгот.

– По закону многодетные семьи в Кузбассе с 2006 года имели право один раз в месяц бесплатно посещать государственные музеи, находящиеся в ведении региона, а также организуемые в них выставки. В соответствии с принятыми сегодня изменениями многодетные семьи получили право на посещение указанных мест бесплатно без ограничений по количеству раз, — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Законопроект принят депутатами в двух чтениях в целях всесторонней комплексной поддержки многодетных семей, укрепления семейных ценностей.

Поддержка семей с детьми — одно из приоритетных направлений в Кузбассе. Так, для женщин, родивших или усыновивших третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2011 года, установлено право на региональный материнский капитал. Размер поддержки составляет 130 тысяч рублей независимо от дохода семьи. Средства можно направить на улучшение жилищных условий — приобретение, строительство, реконструкцию жилого помещения, а с декабря 2022 года — на оплату образования детей в колледжах, техникумах и вузах. Ежегодно в Кузбассе получателями данной меры поддержки становятся более 2 тысяч многодетных семей.

Напомним, с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина стартовал новый нацпроект «Семья», который включает в себя в том числе федеральный проект по поддержке многодетных семей. Впервые в нацпроекте предусмотрена федеральная поддержка программ повышения рождаемости в субъектах. Финансирование получит 41 регион, в том числе Кузбасс. Средства будут направлены на реализацию проектов, связанных с повышением рождаемости и поддержкой семей с детьми.

Фото: администрация Правительства Кузбасса.