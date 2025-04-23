От разных категорий кузбассовцев в 2024 году поступило порядка 1,4 тысячи обращений в аппарат Уполномоченного по правам человека. Такие цифры сообщил Василий Борисов на XXII заседании Парламента Кузбасса.

Уполномоченный проинформировал депутатов, что за год было отработано 576 обращений участников специальной военной операции и членов их семей. Вопросы касались предоставления мер соцподдержки, определения действующего статуса участника СВО, оказания медпомощи, получения необходимых документов из воинских частей. Василий Борисов подчеркнул, что обращения бойцов и их близких рассматриваются во взаимодействии с Министерством обороны РФ и Уполномоченным по правам человека в РФ, Фондом «Защитники Отечества», Правительством и Парламентом Кузбасса, органами прокуратуры и другими ведомствами.

По его словам, преимущественно с вопросами приходят родственники военнослужащих, работающее население, пенсионеры, а также лица с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, приходится регулярно выезжать с проверками в исправительные колонии, следственные изоляторы, учреждения социальной защиты населения и здравоохранения, образования, культуры. Таких поездок в прошлом году по всему региону Уполномоченный по правам человека вместе с сотрудниками аппарата сделал более 80.

Что касается правового просвещения граждан, то для людей старшего возраста проводят благотворительные акции («Правовое поле пенсионера» и «Правовое поле ветерана»), а для подрастающего поколения — единые уроки права и лекции по правозащитной тематике в школах, техникумах и вузах. Как подчеркнул Василий Борисов, работе с молодежью он уделяет приоритетное внимание.