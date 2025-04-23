25 апреля жители региона могут присоединиться к Международной историко-просветительской акции. В этом году она посвящена 80-летию разгрома фашистов в Великой Отечественной войне.



В пресс-службе администрации правительства Кузбасса рассказали, что «Диктант Победы» можно будет написать как очно на одной из площадок, так и онлайн на официальном сайте акции. Для участия необходимо пройти электронную регистрацию.



В Кузбассе для проверки знаний будут открыты 240 локаций на базе образовательных учреждений. Площадки начнут работать с 14:00, акция стартует в 16:00. Вопросы диктанта охватывают различные аспекты истории Великой Отечественной войны. Всего в тесте 25 вопросов, на ответы дается 45 минут. По окончании диктанта всем выдается сертификат участника. Пройти тренировочное тестирование можно уже сейчас на сайте.



