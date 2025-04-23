25 апреля жители региона могут присоединиться к Международной историко-просветительской акции. В этом году она посвящена 80-летию разгрома фашистов в Великой Отечественной войне.
В пресс-службе администрации правительства Кузбасса рассказали, что «Диктант Победы» можно будет написать как очно на одной из площадок, так и онлайн на официальном сайте акции. Для участия необходимо пройти электронную регистрацию.
В Кузбассе для проверки знаний будут открыты 240 локаций на базе образовательных учреждений. Площадки начнут работать с 14:00, акция стартует в 16:00. Вопросы диктанта охватывают различные аспекты истории Великой Отечественной войны. Всего в тесте 25 вопросов, на ответы дается 45 минут. По окончании диктанта всем выдается сертификат участника. Пройти тренировочное тестирование можно уже сейчас на сайте.
Официально 23.04.2025
Кузбассовцев зовут на «Диктант Победы»
25 апреля жители региона могут присоединиться к Международной историко-просветительской акции. В этом году она посвящена 80-летию разгрома фашистов в Великой Отечественной войне.