Новый цифровой денситометр поступил в Кемеровскую областную клиническую больницу имени С. В. Беляева. По поручению губернатора на его приобретение из регионального бюджета потратили 10,6 млн рублей.

Подобного оборудования ранее в больнице не было. Оно предназначено для измерения плотности костной ткани. На основе результатов исследований врач может дать рекомендации по изменению образа жизни пациента и своевременно назначить необходимое лечение. Обследование проводится бесплатно в рамках программы ОМС. Медперсонал уже прошел обучение для работы на новом аппарате.

– Раньше мы могли лишь субъективно оценивать плотность ткани по рентгеновскому снимку. Теперь у нас есть точная математическая модель, которая позволяет определить содержание кальция в костях. Кроме того, в новом аппарате есть функция, которая может предсказать вероятность патологического перелома в течение 10 лет, — рассказал врач-рентгенолог Иван Кузьменко.

А в Осинниковской горбольнице установили три новых аппарата — операционный коагулятор и два спирографа. Их закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Стоимость составила более 1,3 млн рублей.

Коагулятор предназначен для остановки кровотечений во время операции и удаления новообразований. Его использование снижает риск осложнений, уменьшает период восстановления пациентов. Новые спирографы помогут медикам более точно и своевременно диагностировать заболевания дыхательной системы у пациентов, позволят выявлять патологии на ранних стадиях и назначать более эффективное лечение.