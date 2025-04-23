Илья Середюк встретился с новым мэром Белова

Немногим более месяца прошло, как новым главой города стал Сергей Алексеев.

В ходе рабочей встречи губернатор Кузбасса и мэр Белова обсудили ряд важных тем.

«Вопросов много. Необходимо продолжить работу по качественному водоснабжению в городе, а также решать проблемы с грунтовыми водами в частном секторе Центрального района, пгт Новый Городок и микрорайоне Бабанаково. Договорились поэтапно, системно заниматься этими вопросами. Обязательно будем во всем помогать», – сказал Илья Середюк.

Кроме того, глава региона поручил Сергею Алексееву обратить особое внимание на весеннюю уборку мусора, привлекать на субботники предпринимателей и общественность. Также губернатор подчеркнул, что важно держать на контроле работу угольных предприятий.

Фото: Илья Середюк/Telegram



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