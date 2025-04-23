В преддверии 80-летия Великой Победы Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий подготовил уникальный каталог, посвященный улицам Кузбасса, носящим имена героев Великой Отечественной войны. В сборник вошли более 350 наименований улиц во всех населенных пунктах региона. Патриотический проект должен послужить не только в образовательных целях, но и для разработки экскурсионных маршрутов.

С полной версией каталога можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Пресс-служба администрации Кемерова