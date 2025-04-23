Губернатор Кузбасса Илья Середюк возглавил делегацию региона на II Всероссийском муниципальном форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», где принял активное участие в обсуждении стратегий эффективного управления территориями в рамках панельной сессии.

Ключевым моментом стало представление проекта комплексного развития Кемерова, удостоенного Всероссийской муниципальной премии «Служение» в категории «Развитие территории — благополучие жителей».

В ходе дискуссии Илья Середюк подчеркнул, что накопленный опыт позволяет ему эффективно решать масштабные задачи, стоящие перед регионом. По его словам, для того, чтобы идеи воплощать в жизнь, безусловно, нужно и соответствующее образование, и опыт, но самое главное, конечно, нужно иметь команду единомышленников.

«Вот в Кузбассе все это есть, и благодаря тому опыту, который я получил на муниципальной службе, я более 18 лет работал на разных должностях и направлениях. Все это дало мне компетенции для того, чтобы сегодня реализовывать и масштабировать проекты на всей территории Кузбасса», – отметил Илья Середюк.

Губернатор также акцентировал внимание на особенностях Кузбасса как высокоиндустриального региона с двумя крупными центрами – Кемерово и Новокузнецком:

«У нас, в отличие от других территорий, два крупных центра, центры двух агломераций — северной агломерации и южной агломерации — город Кемерово и Новокузнецк. И еще несколько городов со сложившейся структурой. Очень много промышленности, очень много спорта, культуры, и, конечно, мы должны создавать комфортные условия для каждого живущего на территории. И даже если этот человек живет в сельской местности, у него должны быть созданы все необходимые условия для того, чтобы он получил хорошее образование, чтобы у него были возможности для развития, чтобы у него была хорошая, достойная работа. Преобразование наших городов, безусловно, связано с созданием необходимой инфраструктуры. Инфраструктуры — это дороги, это создание новых объектов, это новые застройки и объекты».

Подводя итоги участия в форуме, Илья Середюк отметил важность подобных мероприятий для обмена опытом и поиска решений.

«Во-первых, здесь представительные коллективы всех муниципалитетов страны. У каждого есть опыт. Порой читаешь новости и как поглубже увидеть решение той или иной проблемы, но дает возможность именно вот такое общение на форумах. И когда ты здесь видишь коллег, и когда все открыты, когда все, во-первых, докладывают даже то, что ты не видел в новостях, ты видишь решение той проблемы, над которой ты долго-долго размышлял, а оно уже воплощено в другом муниципалитете, это общение оно обогащает. Vожно потом и по телефону, и по другим видам связи, уже уточнять информацию, сводить уже и своих профильных заместителей для того, чтобы этот опыт уже узнавать поглубже», – сказал Илья Середюк.