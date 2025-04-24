Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сегодня совершил рабочую поездку в Омскую область.

Полпред в г.Омске совместно с главой региона Виталием Хоценко посетили Омский химико-технологический лицей «Авангард» – инновационное образовательное учреждение, не имеющее аналогов в регионе. Строительство школы велось в 2023 – 2024 годах в рамках национального проекта «Образование» и по концессионному соглашению с частным инвестором. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 26 декабря 2024 года, старт учебного процесса намечен на сентябрь текущего года.

Общая площадь четырёхэтажного здания – 26 тысяч квадратных метров. Учреждение оснащено оборудованием для подготовки школьников по программам химико-технологической направленности, предусмотрено создание специальных учебных лабораторий и естественнонаучных квантумов. Планируется, что в лицее будут обучаться более 1 тысячи детей. Во 2 – 4 классах ребята получат химико-технологическую подготовку за счет расширения материала образовательных программ по математике и информатике, технологии. В 5 – 9 классах будут работать общеобразовательные и предпрофильные классы химико-технологической направленности, а в 10 – 11 классах школьники смогут выбрать химико-технологический или социально-экономический профиль подготовки.

Полпред оставил послание будущим воспитанникам лицея: «Ваш лицей – это лучшее учебное заведение по своим архитектурным решениям и материально-техническому оснащению. Учиться здесь – это огромная возможность для развития и созидания. Желаю успехов, новых высот и достижений на благо Омской области и всей России». Особенно важно, что в учебном центре реализован принцип прикладного обучения, отметил Анатолий Серышев после осмотра лабораторий.

По словам полномочного представителя, значимо, что все больше сибирских детей получают образование в по-настоящему современных условиях, где обеспечены все возможности для раскрытия их талантов. Именно такую задачу ставит Президент России Владимир Путин. Важно, продолжать системную работу в этом направлении, используя все возможности: федеральные и региональные программы, средства частных инвесторов, добавил он.

Также в г. Омске Анатолий Серышев ознакомился с работой научно-производственного объединения «МИР» – российского разработчика и поставщика приборов и решений для интеллектуальных сетей и подстанций. В состав компании входят научно-исследовательский центр, проектное подразделение и приборостроительный завод. Полпред пообщался с представителями коллектива и генеральным директором предприятия. Анатолию Серышеву рассказали об условиях труда и многочисленных видах поддержки, которые действуют на заводе. Особое внимание уделяется семьям с детьми, близким участников и ветеранов спецоперации. Полномочный представитель отметил вовлечённость руководителя предприятия в создание благоприятной социальной среды.

Вопросы энергетической безопасности в регионах округа находятся в зоне приоритетного внимания Анатолия Серышева. При обновлении генерирующего и сетевого оборудования следует использовать передовые российские разработки, которые позволят снижать потери на сетях и обеспечивать надёжное снабжение потребителей, убеждён полномочный представитель.

Полпред также вручил государственные награды и поощрения Президента России жителям Омской области, добившимся выдающихся успехов в труде и общественной деятельности. Полпред отметил, что церемония имеет особое значение, потому что проходит в преддверии празднования 80-летия Великой Победы и в год, который объявлен Президентом Российской Федерации Годом Защитника Отечества. «Сегодня наши с вами братья защищают интересы России, как это делали деды и прадеды», – подчеркнул он. «Эти награды – оценка вашего вклада в развитие России. Поздравляю с этим важным событием вас и ваши коллективы. Слова благодарности за такой нужный для государства труд, за вашу любовь к Отечеству, самоотверженность и за служение нашей любимой Родине», – обратился к награждённым Анатолий Серышев.

Кроме того, полномочный представитель поздравил омское отделение Общества «Динамо» со 100-летием с момента его образования. «Созданное в 1925 году общество «Динамо» доказало свою необходимость, воспитав не одно поколение героев, крепких духом людей, спортивно развитых, сильных, умных и благородных», – сказал Анатолий Серышев. Полномочный представитель отдельно отметил, что с первых лет существования «Динамо» уделяет особое внимание патриотической работе. «Представители общества в годы Великой Отечественной войны защитили нашу Родину и весь мир от коричневой чумы. Вы достойно отстаивали интересы нашей страны в горячих точках, и сегодня в ходе специальной военной операции с оружием в руках делаете всё, чтобы приблизить нашу победу, дать возможность нашей стране развиваться самостоятельно, не оглядываясь на навязываемые чуждые идеалы», – подчеркнул он.

По словам полпреда, история общества наполнена славными победами выдающихся спортсменов и тренеров, чей благородный труд закладывает фундамент нашей силы, могущества и непобедимости. Анатолий Серышев вручил благодарственные письма представителям спортивного общества, поблагодарил тренеров, спортсменов, болельщиков и всех, кто связан с «Динамо» за преданность и упорный труд, полпред пожелал новых побед и выдающихся успехов.

Также Анатолий Серышев провёл рабочую встречу с Губернатором Омской области Виталием Хоценко. Говоря о проведении года «Омск – Молодежная столица России – 2025», глава региона сообщил, что в его рамках запланировано более 150 мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней. Виталий Хоценко также рассказал о планах и приоритетах развития столицы региона. В частности, при благоустройстве территорий отдельное внимание планируется уделить работе с предпринимательским сообществом.

«Видно, что город преображается, бизнес доверяет органам власти. Это позволяет уверенно двигаться от идеи к реализации. Важно, чтобы между регионами округа проходил обмен подобными лучшими практиками, таким образом ускоряя достижение поставленных целей, и совместными усилиями делая жизнь сибиряков лучше», – выразил уверенность Анатолий Серышев.

В рамках встречи также речь шла о реализации в регионе национальных проектов и исполнении указов главы государства. Среди других тем обсуждения: прохождение паводкового и пожароопасного периодов, начало весенних полевых работ, оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.