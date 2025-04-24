В Центре детского творчества Междуреченска прошел открытый городской конкурс чтецов «Шор Черим». Цель конкурса — сохранение и популяризация культурного наследия шорского народа, возрождение традиций звучащего слова на родном языке коренных народов Кузбасса.

В конкурсе чтецов приняли участие 38 конкурсантов из 9 образовательных учреждений города в возрасте от 7 до 17 лет. Ребята читали стихи на шорском языке, а также произведения в переводе на русский. В номинации «Поэзия шорских писателей на русском языке» победили Маргарита Батуева из Бискамжинской школы и Дарья Бельчигешева из школы №2 Междуреченска. В номинации «Поэзия на родном (шорском) языке» в своих возрастных группах лучшими стали Анна Топакова, Денис Улагашев и Зарина Славецкая. В номинации «Проза на родном (шорском) языке: любимые сказки, легенды, сказания, героический эпос» победу одержала Зарина Торчакова. Все участники конкурса отмечены благодарственными письмами и ценными призами.

В пасхальную неделю Культурный центр «Бачатский» в Белове провел мероприятие в рамках межнационального проекта «ЭтноВстреча». Его цель — познакомить горожан с культурным разнообразием народов. Участники узнали о кулинарных традициях католической Пасхи, поучаствовали в квесте с языковыми заданиями и мастер-классе по украшению пасхального дерева. Коллектив ансамбля «Темпо» помог всем желающим освоить традиционные танцы разных народов. Проект «ЭтноВстреча» объединяет школьников, студентов, представителей общественных организаций и разных национальностей. Участники организуют различные мероприятия, знакомясь с телеутскими, татарскими и казачьими традициями.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса в рамках реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Кузбасса.