Илья Середюк встретился с профсоюзным активом Кузбасса

Глава региона отвечал на вопросы представителей профсоюзов. В соцсетях губернатор отметил, что одна из самых серьезных тем – поддержка угольной отрасли. В этом плане власти Кузбасса продолжают работу с федеральными ведомствами на всех уровнях.

Профсоюзы всегда объединяли и сплачивали трудовые коллективы, защищали человека труда. Их роль для Кузбасса очень актуальна, ведь мы по-прежнему мощный промышленный регион Для меня важно слышать их мнение, ведь они знают изнутри все проблемы, вопросы, которые возникают в коллективах. У нас общая цель – помочь людям труда, улучшить условия работы и качество жизни, – подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор добавил, что будет чаще встречаться с профсоюзным активом и открыто обсуждать актуальные проблемы трудовых коллективов.