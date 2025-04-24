«Смерть шпионам!»: кемеровским кадетам рассказали о работе легендарного Смерша

Урок мужества в Кемеровском президентском кадетском училище, состоявшийся 19 апреля, приурочили к 82-й годовщине со дня образования Главного управления контрразведки Наркомата обороны СССР, более известного как Смерш.

Сотрудники и ветераны военной контрразведки ФСБ поведали ребятам историю самой эффективной спецслужбы Второй мировой войны. Не имевшая себе равных по размаху и интенсивности оперативно-розыскной деятельности спецслужба была создана 19 апреля 1943 года.

«Управление Особых Отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать Народному Комиссариату Обороны, реорганизовав его в Главное Управление Контрразведки (ГУКР) Наркомата обороны «Смерть шпионам», – постановил в тот день Совет народных комиссаров СССР.

Кадр из кинофильма “В августе 44-го”

Интересно, что Верховный главнокомандующий советскими войсками Иосиф Сталин, лично принявший решение о создании новой спецслужбы, придумал не только ее структуру, но и знаменитое название «Смерть шпионам» (сокр. – Смерш). Контрразведчикам предстояла сложная борьба со шпионской, диверсионной, террористической и прочей подрывной деятельностью иностранных разведок в Красной армии. Кроме того, Смерш выявлял предателей и дезертиров, проверял военнослужащих и гражданских, побывавших во вражеском плену и окружении.

Сталин, которому непосредственно подчинялась военная контрразведка, назначил руководить Смершем 35-летнего комиссара госбезопасности 2‑го ранга Виктора Абакумова, будущего министра государственной безопасности СССР.

Руководитель Смерша Виктор Абакумов

Абакумов опирался на наступательную оперативную и зафронтовую работу, а также радиоигры, в немалой степени озадачивавшие противника. Всего в годы Великой Отечественной войны контрразведчики провели 183 радиоигры, в результате которых было обнаружено и арестовано более 400 сотрудников и агентов немецкой разведки, захвачено большое количество шпионского снаряжения, оружия и взрывчатки.

Только в июне-июле 1943 года смершевцы Центрального фронта обезвредили 15 разведывательно-диверсионных групп. Контрразведчики предотвратили теракты, нацеленные на будущих маршалов Победы Константина Рокоссовского и Леонида Говорова (1943 г.), и сорвали покушение на Иосифа Сталина (1944 г.).

Всего на счету Смерша – более 30 тысяч обезвреженных шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов. Одно из важнейших достижений советской контрразведки состоит в том, что ни один стратегический план советского командования в годы войны не попал в руки немцев.

Однако отечественная контрразведка гордится не только своей историей. Действующий сотрудник ФСБ России рассказал кадетам, как действуют современные военные контрразведчики в зоне проведения специальной военной операции, и привел примеры их невидимой обычному глазу, но важнейшей и героической службы. В завершение кадетам показали документальный фильм о работе Смерша в годы войны.