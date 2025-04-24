Подведены итоги регионального конкурса методических разработок по повышению финансовой грамотности юных кузбассовцев.

Конкурс, организованный Минфином и Минобором Кузбасса, проходит четвёртый год подряд. В нем участвуют воспитатели детских садов, учителя и преподаватели школ, техникумов, колледжей и вузов. Традиционно самыми активными стали представители дошкольных учреждений. В этом году на конкурс было заявлено 113 работ, из которых 18 прошли в финал.



«Представление о деньгах начинает формироваться уже в детском саду, поэтому обучать финансовой грамотности нужно не со школьной скамьи, а с дошкольного возраста. Во многом успех формирования финансовой культуры у детей зависит от того, какие методы и приемы использует педагог в процессе обучения. Как раз одна из задач конкурса – выявление лучших и эффективных педагогических наработок в этой области и их дальнейшее тиражирование. Проведение подобных конкурсов позволяет воспитателям и педагогам развивать свои навыки, повышать знания, а также обогащать свой педагогический опыт», – отметил первый заместитель председателя правительства – министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала участники в письменном виде отправили свои методические разработки (как индивидуальные, так и коллективные) организаторам конкурса. В итоге в шести номинациях были выбраны по три лучшие разработки. Финалисты в очном формате защищали свои проекты по обучению финансовой грамотности. Всех участников финального этапа наградили благодарственными письмами, а победителей конкурса – почетными грамотами и ценными призами.

Лучшие работы пополнят региональную методическую базу на Цифровой платформе финансовой грамотности населения Кузбасса и будут применяться в работе с детьми как дополнительные материалы по финансовому просвещению.