Министр энергетики России и бывший губернатор Кузбасса выступил на заседании Президиума РАН, посвященном роли современных горных наук и смежных научных дисциплин в решении проблем горнодобывающей отрасли. Сергей Цивилев рассказал о состоянии угольной промышленности, переживающей кризис, и выразил уверенность в перспективах ее развития.

Сейчас в высокой степени готовности находится программа повышения эффективности угольной отрасли. Уверен, ее реализация поможет преодолеть кризис. Одна из наших основных задач – переход на российское оборудование и разработка новых технологий, – подчеркнул министр экономики РФ.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил важность антикризисной программы для угольной отрасли региона и всей страны.

Поддержка угольной отрасли у Сергея Евгеньевича Цивилева находится в приоритете, он внимательно следит за всем, что происходит в Кузбассе. Мы проводим диверсификацию экономики нашего региона, инвестиции исчисляются миллиардами, однако для нас всегда будет важна угледобыча. На фоне большого спроса на угольную продукцию во всем мире, растущих тарифов на перевозку угля рано или поздно мировая цена повысится. Министерством энергетики РФ разработана программа поддержки угольной отрасли. В настоящее время комплекс мер дорабатывается, – прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Уголь составляет примерно 50% всех железнодорожных грузоперевозок и 28% грузооборота морских портов страны. Согласно Стратегии развития энергетической отрасли до 2050 года, угольная промышленность должна выйти на объем добычи угля более 600 млн тонн к 2050 году. Сегодня этот показатель составляет 440 млн тонн.

Сергей Цивилев отметил, что такие серьезные задачи невозможно выполнить без поддержки Российской академии наук, и напомнил о плодотворной совместной работе Минэнерго и РАН.

При поддержке академии был создан научно-образовательный центр «Кузбасс», который специализируется на твердых полезных ископаемых. К Кузбассу присоединились Луганская, Донецкая и Ростовская области, и теперь это уже большой научно-образовательный центр, который специализируется на твердых полезных ископаемых. Многие положения, которые разрабатываются в этом центре, включая комплексную научно-техническую программу «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», разрабатывались при полной поддержке Российской академии наук, – заявил Цивилев.

Фото: пресс-служба АПК