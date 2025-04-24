В Кузбасской торгово-промышленной палате подвели итоги регионального этапа национальной премии в предпринимательской сфере «Золотой Меркурий» за прошлой год.

В 2024 году в конкурсе приняли участие 14 компаний Кузбасса. Оценка заявок включила в себя мониторинг финансовых и качественных критериев семейных, малых и средних предприятий.

Звание «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса» в Кузбассе в разных направлениях получили: в сфере промышленного производства — ООО «Промышленное обеспечение» (Новокузнецк); в сфере строительства — ООО «Прокопьевский горно-проектный институт»; в сфере услуг — ООО «Хим Техно» (Кемерово); в агропромышленном комплексе — ИП Давыдов Д.С. (Кемерово); в номинации в сфере инновационной деятельности — ООО НПО «Алзамир» (Кемерово). В номинации «Лучшее семейное предприятие России» победителем стал ИП Кочетыгов Е.В. (крестьянско-фермерское хозяйство из Прокопьевского муниципального округа).

Кроме того, в экспертных подразделениях Кузбасской ТПП определили победителей для участия в спецноминации «Лучший эксперт системы торгово-промышленных палат в Российской Федерации»: Инна Волкова – эксперт-оценщик), Александр Кузьмичев – строительный эксперт, Юлия Долганина – эксперт качества, количества и комплектности товаров.

Победители регионального этапа примут участие в общероссийском финале. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится 16 июня в Москве.