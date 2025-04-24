В 2025-м, особенном году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин объявил его Годом защитника Отечества в честь героев специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические эпохи за Родину.

9 мая жители всех муниципалитетов Кузбасса пройдут с портретами своих родных — героев Великой Отечественной войны в «Бессмертном полку». А в Кемерове, Новокузнецке и Юрге 9 мая состоятся торжественные марши с участием воинских частей, военной и ретротехники, праздничные салюты.

В честь Дня Победы с 23 апреля также проходит всероссийская акция «Бессмертный полк России онлайн» для всех желающих.

Заявки на участие в онлайн-шествии принимаются по 6 мая. Загрузить фото ветерана или труженика тыла можно на сайте 2025.polkrf.ru и в мини-приложениях ВКонтакте vk.com/polk_app и Одноклассники ok.ru/app/polk.

В этом году впервые реализована возможность отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана, а также поделиться информацией о нем в социальных сетях.

Онлайн-шествие состоится также 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru.