24 апреля в Кемерово прошла VI специализированная Конференция «Производители и ритейл: тренд на локальное»

К работе на конференции были приглашены топ – менеджеры федеральных и региональных торговых сетей: «Бегемаг», «Пятерочка», «Магнит», «Мария-Ра», «Метро», «Лента», «Монетка», «Светофор», «Ярче», «Калина-Малина», «Самокат», «Бристоль» и руководители более 45 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

В рамках пленарного заседания с участием Губернатора Кузбасса Ильи Середюка рассмотрели актуальные вопросы вхождения кузбасских производителей и поставщиков в торговые сети, что позволит обеспечить потребности населения в продуктах питания.

«Одной из задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным, является продовольственная безопасность страны. Обеспечить ее без продукции местных товаропроизводителей невозможно. Важная миссия сегодняшней Конференции – укрепить взаимодействие между кузбасскими производителями и торговыми сетями, повысить долю местных производителей на полках торговых сетей. Правильно выстроенные взаимоотношения производителей и ритейла – это новый виток, который внесет вклад в экономическое развитие Кузбасса» — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Минпромторг Кузбасса активно ведет работу в рамках «дорожной карты» по увеличению доли местных производителей в торговых сетях региона. На сегодня доля присутствия кузбасской продукции в торговых сетях составляет – 25%. Для сравнения: в 2020 году доля местной продукции составляла 19 %, по итогам 2023 года – 22 %, в 2024 году – 24%. План на конец 2025 года – 26% и к концу 2026 года планируется — 28 % местных товаров на полках кузбасских магазинов.

С учетом важности формирования собственного бренда представители центра «Мой Бизнес», Кузбасского ЦСМ, регионального Центра компетенций провели для производителей круглый стол о господдержке, развитии и продвижении товарного бренда. АНО «Российская система качества» провела семинар на тему «Как пройти проверку Роспотребнадзора 2025».

В рамках Конференции работала выставка мясной и молочной продукции, рыбных деликатесов, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий, все желающие могли ее посетить и оценить на вкус представленную продукцию кузбасских производителей.

По традиции, прошли закупочные сессии, на которых местные производители и топ-менеджеры сетей провели переговоры о заключении договоров на поставку товаров. Фермеры и руководители предприятий презентовали свои товары, рассказывали о производстве, топ-менеджеры давали пояснения о требованиях к качеству и внешнему виду продукции. Участники сессии наметят пути дальнейшего взаимодействия.

Торгово-закупочные сессии проводятся ежегодно, в них участвуют крупные торговые продовольственные сети и товаропроизводители. По итогам конференций 2019 — 2024 гг. было заключено около 150 договоров поставки в торговые сети. Сессии проходят в рамках «дорожной карты» по увеличению доли местных производителей в торговых сетях региона. Минпромторг Кузбасса ведет работу в части установления прямых контактов между местными производителями и организациями торговли.

ДЛЯ СПРАВКИ.

Конференция проводится по инициативе Минпромторга Кузбасса ежегодно с 2018 года, ее цель — выстроить диалог между кузбасскими товаропроизводителями и представителями федеральных торговых сетей, а также содействовать продвижению качественных продуктов питания и повышению уровня конкурентоспособности кузбасских производителей.