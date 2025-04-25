Жителям Кузбасса предоставляется возможность поступить на военную службу по контракту, при этом требования к кандидатам стали более гибкими, а список льгот – расширенным.

Как сообщил заместитель начальника областного пункта отбора на военную службу по контракту Денис Епифанов, вступить в ряды контрактников могут мужчины в возрасте от 18 до 65 лет. Важным изменением стало упрощение требований к состоянию здоровья: теперь на службу могут быть приняты граждане с различными категориями годности – от «А» до «В».

Контракты заключаются на срок от 1 до 5 лет.

Мерам поддержки военнослужащих по контракту уделяется особое внимание. Помимо вещевого обеспечения и повышенного денежного довольствия, предусмотрена медицинская страховка. При заключении контракта сроком от года правительство России выплачивает единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Правительство Кузбасса, в свою очередь, предоставляет единовременную выплату в 800 тысяч рублей участникам специальной военной операции. Ежемесячное довольствие составляет от 210 тысяч рублей.

Кроме того, военнослужащим присваивается статус «Ветеран боевых действий», что дает право на получение всех соответствующих льгот.

Одним из важных преимуществ является возможность участия в ипотечной системе обеспечения жильем для военнослужащих. Полный перечень льгот доступен на сайте Министерства обороны РФ в разделе «Социальные гарантии».

Желающие поступить на военную службу по контракту могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или напрямую в пункт отбора по адресу: Кемерово, бульвар им. Л.Барбараша (ранее Сосновый бульвар) д. 3, тел. 8 (3842) 77-07-57. Также доступна возможность подачи заявки через портал «Госуслуги».