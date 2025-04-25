В рамках ХХIV Московского Пасхального фестиваля Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева выступил в Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова.

«Московский Пасхальный фестиваль — уникальное событие в культурной жизни нашего региона, мы ждали этого концерта целый год. С 2012 года фестиваль посетили более 15 тысяч кузбассовцев. В этом году он посвящен 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спасибо Вам и Вашему коллективу за бесценный талант и гениальное исполнение произведений мировой классики!» — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Для кузбассовцев прозвучали «Болеро» Мориса Равеля, а также произведения П.И. Чайковского — Симфония №4, фа минор и «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».

ХХIV Московский Пасхальный фестиваль продлится с 16 апреля до 9 мая. За 24 дня артисты преодолеют на чартерном поезде более 20 тысяч километров пути и посетят 25 городов — от столицы до регионов Сибири, Урала и юга страны.

Московский Пасхальный Фестиваль зародился в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и правительства Москвы, а спустя год получил статус всероссийского проекта при поддержке Президента России Владимира Путина. С момента создания фестиваля в нем приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, среди которых и артисты мировой величины, и молодые таланты, и лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.