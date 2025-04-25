Муниципальная военно-спортивная игра «Боец», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла на базе школы №1.

В игре приняли участие команды школьников 8–11 классов и студентов колледжей в возрасте от 14 до 18 лет. В ходе состязаний ребята продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи, меткость в электронном тире, физическую выносливость, умение ориентироваться на местности и действовать в «боевых» условиях.

Особую значимость событию придало присутствие ветерана специальной военной операции Юрия Кадачигова. Он участвовал в торжественной церемонии открытия игры, наблюдал за состязаниями, общался с ребятами — делился своим боевым опытом.

Игра «Боец» прошла при поддержке местного отделения движения «Движение первых», комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, казачьего военно-учебного центра «Пластун», военного комиссариата, а также управлений образования и культуры Анжеро-Судженского городского округа.