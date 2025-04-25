Сегодня, 25 апреля, в Кемерове подвели итоги региональных конкурсов педагогического мастерства, конкурсов и чемпионатов по профессиональному мастерству. Награды победителям вручил губернатор Илья Середюк.

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» стала преподавать истории, обществознания и географии Кемеровского президентского кадетского училища Алина Охрименко. Она была отмечена золотым почетным знаком «Учитель года Кузбасса». Ещё пять педагогов, ставших лауреатами, были отмечены серебряным знаком.

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года», стала преподавать профессиональных дисциплин Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Татьяна Мошкина. Ей был вручен золотой знак «Мастер года Кузбасса». Два лауреата получили серебряный почетный знак «Мастер года Кузбасса».

Почетную грамоту губернатора Кузбасса получили призеры и победители чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс», Чемпионата высоких технологий — 36 студентов учреждений СПО. Также Почетная грамота губернатора Кузбасса вручена 31 педагогу за активную наставническую деятельность и подготовку победителей и призеров конкурсных испытаний в рамках чемпионатного движения «Профессионалы» 2024 года.