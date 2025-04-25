При поддержке Фонда Мельниченко и «СУЭК-Кузбасс» Прокопьевск примет участие в конкурсе Минстроя

На Урбан-форуме в Прокопьевске жители города обсудили будущий проект благоустройства второй очереди Тырганского парка, который в этом году примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (МГиИП). Поддержку в подготовке заявки оказывают Фонд Мельниченко и АО «СУЭК-Кузбасс».

Проект получила название «Тырганский парк. Выставка достижений нашего Кузбасса». Согласно концепции, планируется увеличение количества туристических маршрутов парка. На это разработчиков вдохновили уникальные культура и история городов Кузбасса. Так, Киселевск подарил создателям идею включить в проект экоторопу, Ленинск-Кузнецкий – обзорную видовую площадку, а Прокопьевск – событийную площадку с амфитеатром. Также в 2026 году на представленной территории могут появиться смотровая площадка, веловокзал, скейтпарк и верёвочный парк, за который проголосовало более 2500 жителей города.

– Жители Прокопьевска активно участвовали в выборе значимой общественной территории. Сегодня они вносят свои предложения в разработку проекта. Их мнение помогает команде архитекторов создать действительно востребованный проект. Мы хотим, чтобы территория Тырганского парка преображалась, становилась современной, комфортной и привлекала к себе горожан и гостей со всего региона, – отмечает глава города Прокопьевск Максим Шкарабейников.

Напомним, что в прошлом году победителем стал проект по благоустройству первой очереди Тырганского парка. В текущем году на территории объекта будут проведены подготовительные работы: вырубка деревьев, демонтаж асфальтобетонного покрытия, вертикальная планировка участка, работы по озеленению. Кроме того, будут обустроены проезды, парковка, лыжероллерная трасса, прогулочные дорожки. Запланирована установка водопропускной трубы, систем водоснабжения, наружного освещения и монтаж малых архитектурных форм, системы видеонаблюдения, акустической системы.

Благодаря поддержке Фонда Мельниченко и «СУЭК-Кузбасс» уже проделана большая работа. За минувшие годы одержан ряд побед, позволивших привлечь в Кузбасс инвестиции для улучшения социальной инфраструктуры шахтерских городов. Так были благоустроены парки: «Березовая роща» в Киселевске, парк имени И.И. Горовца в городе Полысаево, парки Здоровья и «ВнеГорького» в Ленинске-Кузнецком.

Реклама. АО “СУЭК-Кузбасс” ИНН 4212024138. erid:2Vtzqwb6X54

Фото: пресс-служба «СУЭК-Кузбасс»