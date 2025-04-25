В администрации правительства Кузбасса прошел торжественный прием, посвященный Дню весны и труда, который отмечается в России 1 мая. На мероприятие были приглашены лучшие специалисты разных сфер деятельности — образовательной, угольной, медицинской, химической, сельскохозяйственной. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поблагодарил кузбассовцев за высокие достижения, вклад в развитие экономики и социальной сферы региона.

«День весны и труда всегда был связан с людьми, которые своими руками создают экономический потенциал страны, благополучие своей малой родины. Кузбасс — регион тружеников. Четыре наших города за массовый героизм и самоотверженность жителей в годы Великой Отечественной войны удостоены почетного звания РФ «Город трудовой доблести»: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий. Современные поколения кузбассовцев продолжают традиции своих отцов и дедов», — сказал Илья Середюк.

Глава региона отметил, что почетными гостями торжественного мероприятия стали Герои труда РФ — Владимир Мельник и Людмила Суслякова. Владимир Иванович около 30 лет проработал в угольной отрасли. Его бригада впервые в истории страны сумела добиться объема годовой добычи в 4 миллиона тонн. Он вошел в число первых пяти россиян, удостоенных звания Героя труда РФ, стал первым в стране шахтером, получившим эту высокую награду. Владимир Иванович представлял Кузбасс в Государственной Думе VII созыва, а сегодня он — депутат регионального Парламента.

Людмила Егоровна всю свою трудовую жизнь посвятила компании «ЕВРАЗ — Западно-Сибирский металлургический комбинат», работала машинистом крана доменного цеха. Была новатором производства, ее предложения были направлены на увеличение производительности и улучшение условий труда. Считалась одним из лучших наставников молодежи. Сегодня Людмила Егоровна продолжает участвовать в общественной жизни предприятия и Новокузнецка.

Илья Середюк вручил кузбассовцам высокие федеральные награды. По Указу Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу на благо родного Отечества медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены проходчик шахты «Костромовская» ООО «ММК-УГОЛЬ» Алексей Поздеев; сотрудники Кемеровского механического завода: старший мастер участка Нина Вязович, контролер специзделий Алена Чулан, фрезеровщик Николай Пугин. Благодарность Президента РФ объявлена слесарю Томь-Усинской ГРЭС Кемеровского филиала АО «Сибирьэнергоремонт» Михаилу Пупкову.

За многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие Кузбасса медалью «За служение Кузбассу» награждены 42 кузбассовца, медалью «За веру и добро» — 16 специалистов, медалью Николая Масалова — шесть человек, медалью Алексея Леонова — один кузбассовец. Благодарность губернатора Кузбасса объявлена 29 работникам разных отраслей. Почетную грамоту губернатора Кузбасса получили 17 человек.

Золотым нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» отмечен водитель автомобиля разреза «Виноградовский» филиала общества «КТК» Николай Гавшин. Серебряным нагрудным знаком «Шахтерская доблесть» награждены 15 кузбассовцев.