По поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка на площадке Центра управления регионом (ЦУР) Кузбасса прошел прямой эфир с участием министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрия Киселева, начальника Государственной жилищной инспекции региона Ирины Гайденко и первого заместителя директора ООО «Чистый город Кемерово» Елены Чуприковой. Одна из основных тем разговора — вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов.

Жители частного сектора интересовались, как правильно утилизировать золу. Как рассказала Елена Чуприкова, по закону складирование в контейнеры горящих, раскаленных отходов запрещено, это препятствует своевременному вывозу мусора. Регоператор рекомендует жителям остужать золу при складировании в контейнеры.

Еще одна причина невывоза мусора — припаркованные автомобили. Дмитрий Киселев отметил, что только в зоне «Север» ежедневно фиксируется от 15 до 30 случаев запаркованности контейнеров. По этому поводу с жителями проводится разъяснительная работа, водители мусоровозов размещают листовки, что машина мешает проезду. Регоператор проводит совместную работу с управляющими компаниями, в частности, в Кемерове было перенесено несколько контейнеров, устанавливаются полусферы.

Много вопросов вызывает вывоз спиленных веток и деревьев. Жителям рекомендуется измельчать такие отходы и компостировать их в пределах своих участков. Также вывезти листву, ветки на полигон может специализированная компания.

Еще один проблемный вопрос — вывоз строительного мусора в сельских или отдаленных территориях. Как отметил Дмитрий Киселев, при полномасштабном ремонте для вывоза крупногабаритных отходов нужно обратиться в управляющую компанию. Это не касается старой мебели, ее нужно оставлять на контейнерной площадке, периодически такой вид ТКО вывозит регоператор.

Также Дмитрий Киселев напомнил, что жители могут принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит до 12 июня в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проголосовать за общественную территорию можно двумя способами: самостоятельно на портале проекта zagorodsreda.gosuslugi.ru или обратившись к волонтерам, которые будут работать в общественных местах.

В голосовании может принять участие каждый житель региона старше 14 лет. В этом году на выбор кузбассовцам предложены 127 общественных территорий. 77 из них, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Запись прямого эфира можно посмотреть в официальных аккаунтах правительства Кузбасса в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, по поручению губернатора Кузбасса Ильи Середюка региональный оператор зоны «Север» ООО «Чистый город Кемерово» в ходе прямых эфиров отвечает на самые актуальные вопросы, которые задают жители.