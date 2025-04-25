Сегодня на базе Кузбасского государственного аграрного университета имени В.Н. Полецкова состоялось торжественное открытие Всероссийского семинара казачьей молодежи, который продлится до 27 апреля. Проведение масштабного тематического мероприятия стало основной темой встречи заместителя губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка Валерия Догадова и заместителя атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председателя Союза казачьей молодежи России Игоря Кочубеева.

Семинар организован в рамках реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы и при поддержке администрации правительства Кузбасса. На форум собрались 45 руководителей и лидеров молодежных казачьих объединений и обществ из 17 субъектов страны, в том числе из Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Пензенской и Запорожской областей, регионов Сибирского федерального округа.

В течение трех дней участники будут посещать обучающие занятия, посвященные организации и проведению мероприятий по патриотическому воспитанию казачьей молодежи, в том числе приуроченных к дням Воинской славы. Также они получат информацию о работе Росмолодежи по этому направлению, методические рекомендации протокольных и других тематических мероприятий. Представители казачества обменяются опытом, а также примут участие в разработке молодежных проектов, в командообразующих играх и традиционной казачьей вечерке.

Кроме того, запланировано возложение цветов к Мемориалу Воину-Освободителю, посещение Божественной литургии в Знаменском кафедральном соборе.

Итогом семинара станет представление плана проведения «Года защитника Отечества» для казачьего молодежного сообщества.