Кузбасс присоединится к Всероссийской акции «Библионочь – 2025». В этом году она пройдет уже в 14-й раз и будет посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, тема акции — «Свои герои». Основные мероприятия запланированы на субботу, 26 апреля. Во всех библиотеках региона пройдет более 400 событий для детей и взрослых — экскурсии, лекции, встречи с героями и писателями, поэтические чтения и книжные выставки.

В этом году участники «Библионочи» смогут присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный библиотечный полк». Каждый желающий сможет рассказать о своих героях прошлого и настоящего. Для этого нужно опубликовать в соцсетях фотографию героя с его историей и отметить хештегами #80словпобеды и #библионочь2025.

В Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова кемеровский ансамбль «Золотаюшка» выступит с танцевальным прологом «Победная». Гостей ждут тематический концерт с участием студентов и преподавателей Кузбасского музыкального колледжа, кадетский бал, концерт «О весне, Пасхе и Великой Победе!» и семейный вечер-караоке «Песни Победы». В виртуальном концертном зале можно будет посмотреть цифровой концерт из фондов Московской государственной академической филармонии.

В Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодежи пройдут творческие мастерские, показы документальных видеороликов, интерактивные выставки, театральные чтения «Богатырская история» по мотивам русских народных сказок, интеллектуальные игры и другие локации.

В Мариинской городской библиотеке им. В.А. Чивилихина пройдет историко-патриотическая игра «Русский солдат умом и силой богат». Также будет работать интерактивная площадка «Солдатский привал». В модельной библиотеке для детей и юношества состоится конкурс медийных работ «Кузбасс — фронту. Память в наследство». В Сусловской сельской модельной библиотеке пройдет акция-подарок «Письмо и посылка солдату». Кроме того, сотрудники подготовили обзор выставки-досье «Нам есть кем гордиться и есть что беречь!», где расскажут об участниках Великой Отечественной войны. Первомайская сельская модельная библиотека организует мастер-класс по изготовлению цветка «Гвоздика Победы».

В Центральной городской библиотеке имени Л.М. Гержидовича в Березовском гостей ждет полевая кухня с горячей солдатской кашей. Здесь же пройдут мастер-классы по созданию открыток. Все желающие смогут написать «Письмо Победы» для участников СВО, а также приложить к нему подарки и сувениры, сделанные на мастер-классах.

В Ленинске-Кузнецком в центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской «Библионочь» пройдет под девизом «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». В рамках акции состоится заключительное мероприятие городского фестиваля «Своими делами прославили Отечество», который был посвящен 105-летию Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко — единственной в Кузбассе женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза. В рамках акции в центральной городской библиотеке Полысаева пройдет мастер-класс «Брошь Победы», участники смогут изготовить брошь из георгиевской ленты. В модельной библиотеке города пройдет патриотическая интеллектуальная игра «Победа».

В Центральной и Детской модельных библиотеках Яйского муниципального округа для младших школьников организуют патриотическую игру-квест «Весна Победы». Для молодежи в Центральной библиотеке состоится программа «Города-герои Великой Победы». Старшеклассники смогут погрузиться в атмосферу военных лет с помощью VR-очков и совершить виртуальное путешествие по 13 городам, удостоенным звания «Город-герой». Также будут работать тематические книжные выставки, фотозоны и мастер-классы. Все желающие смогут проголосовать за любимую книгу о Великой Отечественной войне в рамках акции «80 книг о войне».

Подробнее с программой мероприятий Всероссийской акции «Библионочь – 2025» можно ознакомиться на сайтах и в официальных аккаунтах библиотек в социальных сетях.