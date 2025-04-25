В Кузбассе завершился юбилейный сезон чемпионата для школьников «Инженерная лига Кузбасса». В этом сезоне за победу боролись 67 команд, объединившие 320 учеников из 15 муниципалитетов региона.

Школьникам предстояло спроектировать предприятия нового времени с учетом развития цифровых технологий, автоматизации и экологических стандартов. В финале чемпионата 10 лучших команд представили свои инновационные разработки.

Победы завоевала кемеровская команда «Электроволк». Юные инженеры предложили к 2050 году создать электростанцию, которая будет использовать цифровые двойники, машинное зрение и искусственный интеллект. Благодаря этому она сможет превзойти существующие предприятия по выработке энергии и эффективности использования ресурсов.

Команда The Techno Wizards из Кемерова заняла второе место с идеей создать завод по производству экологически чистого топлива из водорода и углекислого газа, который будет выделять только водород и не загрязнять воздух.

На третьем месте оказалась команда «СПККНС 7» из Кемерова. Она предложила создать автоматизированный завод по производству печатных плат с образовательным центром для студентов. По мнению ребят, это решит задачи подготовки кадров, снижения затрат и модернизации производства. Проект объединит производство с образованием, создавая современное предприятие с подготовленными кадрами и оптимизированными процессами.