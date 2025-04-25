Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» прошел в Национальном центре «Россия» и собрал около 4 тыс. участников из всех регионов страны.

Представители муниципалитетов, федеральных и региональных органов власти обсудили повышение качества жизни на территориях, развитие муниципальных образований, внутри- и внешнеполитические вызовы. Организатором Форума выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

«Вы посвящаете себя нелегкому, но очень значимому делу. Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему. Именно поэтому работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия. Это действительно служение, миссия», — отметил Владимир Путин, обращаясь к участникам мероприятия.

В рамках Форума состоялась насыщенная деловая программа, включавшая более 20 панельных сессий и экспертных диалогов. Представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты обменивались опытом, делились успешными практиками и вырабатывали пути решения самых разных проблемных вопросов для улучшения качества жизни в муниципалитетах.

Кузбасскую делегацию на Форуме возглавил губернатор Илья Середюк. Глава региона принял участие в панельной сессии «Стратегии роста: эффективное управление территориями», где представил проект комплексного развития в Кемерове, который стал победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Развитие территории — благополучие жителей».

Общая площадь жилой застройки составит 3,4 млн кв. м жилья, 1 млн кв. м социальных и коммерческих объектов.

«Мы ставим перед собой цель реализовать концепцию 15-минутного города — территорию, где житель имеет в шаговой доступности школу, детский сад, поликлинику, магазины, салоны красоты и парикмахерские, кафе и центры детского отдыха, прогулочные зоны, парки и скверы. Ожидаемый эффект от такого проекта — более 35 тысяч новых рабочих мест», — отметил губернатор.

Опыт и разработанная методология будут применяться при реализации проектов комплексного развития территории в других городах Кузбасса — Новокузнецке, Шерегеше.

Участники Форума отметили, что именно от работы на местах зависит восприятие власти и решение людей оставаться жить в конкретном городе. Это стало важным элементом в планировании стратегий эффективного управления территориями.

В ходе панельной сессии «Новое качество жизни: жилье, благоустройство, инфраструктура» сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила значимость служения на муниципальном уровне: «Неважно, работаем мы в небольшом селе или в городе-миллионнике — всех нас объединяет служение своей земле, любовь к малой родине и стремление к ее развитию».

В 2025 году одним из основных трендов стало омоложение муниципальных сотрудников. Муниципальная служба сегодня востребована у молодежи — об этом рассказали в рамках панельной сессии «Воспитание новых поколений».

На мероприятии также обсудили применение новых технологий в муниципальном управлении. Один из основополагающих трендов цифровизации — работа с обратной связью. Внедрение новых технологий в этот процесс облегчило подачу обращений для граждан. За последние пять лет число таких обращений в госорганы выросло на 40% с 25 млн до 35 млн в год. Чтобы помочь государственным и муниципальным служащим сделать работу эффективнее, Минцифра РФ разрабатывает ИИ-помощника, который сначала поможет проанализировать обращение, используя «суммаризатор смысла», а затем предложит проект ответа, исходя из лучшей практики ранее подготовленных ответов с учетом требований нормативной базы».