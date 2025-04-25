Более 151,9 тысячи кузбассовцев присоединились к Всероссийскому субботнику, который прошёл сегодня, 25 апреля.

В Кузбассе были организованы масштабные работы по благоустройству городов, парков, береговых зон. Как подчеркнул губернатор Илья Середюк, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделяется воинским захоронениям, мемориалам, а также прилегающим к ним территориям.

В Кемерове работники учреждений и предприятий, а также студенты подметали тротуары, убирали мусор и прошлогоднюю листву. Активное участие в субботнике пиняли и новокузнечане. В поселке Снежинский Беловского муниципального округа в субботнике приняли участие ветераны СВО Андрей Русаков, Максим Павленко, а также юнармейцы.

В поселке Кульчаны Новокузнецкого округа субботник прошел у мемориала «Аллея Героев Советского Союза». Топкинцы сегодня убирали центральные улицы, парки и скверы. Особое внимание уделили памятным местам города. Более 1,5 тысячи мысковчан убирали мусор и приводили в порядок газоны. Особенно активно горожане трудились на аллее имени А. Воронина и в сквере «Кузнецкий».

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».