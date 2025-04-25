Кузбасс присоединился к масштабной всероссийской акции «Диктант Победы». Акция проходит в стране уже седьмой раз.

По предварительным данным, для участия в очном этапе зарегистрировались более 11 тысяч жителей. В муниципалитетах открылась 271 площадка, из них 208 — открытых площадок на базе школ, вузов, библиотек, учреждений культуры. 63 закрытые площадки действуют на базе учреждений и предприятий региона, силовых ведомств.

Также диктант можно написать на сайте диктантпобеды.рф. К акции подключились депутаты всех уровней, ветераны спецоперации, сотрудники Росгвардии и МЧС, учащиеся и преподаватели школ и вузов, кадеты Кемеровского президентского кадетского училища. В этом году «Диктант Победы» пройдет на 35 тысячах площадках нашей страны и в 89 странах мира.