Проект создания инновационного производства губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил в ходе рабочей встречи с представителями «Росатом Сервиса».

Планируется, что биогазовая станция будет перерабатывать отходы животноводства и птицеводства в электро- и теплоэнергию, а также в органические удобрения.

В строительство объекта планируют вложить 1 млрд рублей, будет создано 50 рабочих мест. В инвесторах мы заинтересованы, ведь каждый новый производитель – это рабочие места для людей и налоговые отчисления в бюджет, – отметил губернатор Кузбасса.

В настоящее время подписаны соглашения о поставке на переработку органических отходов с крупнейших кузбасских птицефабрик суммарно в объеме 70 тысяч тонн в год.

Фото: пресс-служба АПК