Накануне в Кемерове прошёл гала-концерт «Студенческая весна в Кузбассе — 2025». В этом году он посвящен Году защитника Отечества, а также 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На концерте также побывал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

— Гала-концерт «Студенческой весны» — это настоящее торжество таланта, креатива, нестандартной мысли, полет фантазии нашей молодежи. Важно, что у вас есть возможность проявить свои таланты, показать свое творчество. Лучшие номера будут представлены на Российской студвесне, — сказал Илья Середюк, обращаясь к участникам фестиваля..

Всего, в студвесне в этом году участвовали 10 тысяч кузбасских студентов. По итогам, в общекомандном зачете Гран-при завоевала команда Кузбасского государственного технического университета. Первое место у Кемеровсчкого государственного университета, второе занял Сибирский государственный индустриальный университет, на третьем месте оказался Кузбасский гуманитарно-педагогический институт.