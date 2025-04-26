В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в пгт Тяжинский прошел IV военно-исторический фестиваль «Путь к Победе». Зрителями стали более 5 тысяч человек. Центральным событием стала военно-историческая реконструкция.

«К 80-летию Берлинской наступательной операции реконструкторы воссоздали фрагмент боя на подступах к Берлину, в котором принимал наш легендарный земляк Николай Масалов. Спасибо участникам исторических клубов за то, что хранят память о подвигах наших героев!» — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В реконструкции приняли участие более 150 представителей военно-исторических клубов из Новосибирской области, Томска, Красноярска, Кемерова, Новокузнецка, Алтайского края, Крапивинского и Тяжинского муниципальных округов, в том числе ребята — воспитанники военно-патриотических клубов.

Напомним, 30 апреля исполнится 80 лет со дня великого подвига Николая Масалова. 30 апреля 1945 года в ходе боев за Берлин он спас трехлетнюю немецкую девочку. Подвиг вдохновил скульптора Евгения Вучетича на создание скульптуры Воина-освободителя, она воздвигнута на мемориале в Трептов-парке. Ее точную копию в 2022 году установили в Кемерове.

Представители кузбасского мотоклуба «Ночные волки» передали в Дом-музей Николая Ивановича Масалова колбу с землей, собранной в местах захоронения останков советских солдат в Трептов-парке (Берлин), Кошице (Словакия), Санкт-Пёльтене (Австрия).

Гости фестиваля могут стать участниками экскурсионного маршрута, посвященного Герою Кузбасса Н.И. Масалову, побывать в его Доме-музее, увидеть личные вещи, письма, фотографии земляка.

Тематические локации фестиваля позволили погрузиться в послевоенное время: парикмахерская и мастера, профессионально укладывающие волосы в стиле причесок 40-х годов, воспроизведенный класс советской сельской школы, демонстрация манекенщицами нарядов, сшитых по моде весны 1945 года, военный госпиталь со стилизацией медицинского персонала, старый колхозный рынок, старинный фотосалон, советская столовая, изба-читальня в сельсовете, издательство газеты «Пионерская правда».

Работали передвижные выставочные проекты. Кузбасский государственный краеведческий музей разместил павильон «Цех», отражающий трудовой подвиг рабочих промышленных предприятий региона; Музей изобразительных искусств — проект «Страна героев». Площадки центра народного творчества Кузбасса представляют региональные проекты «Фронтовая гармонь», «Фронтовая бригада», «Танец победного дня». Для гостей выступил Губернаторский духового оркестр Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова.

В рамках фестиваля были организованы форум по патриотическому туризму, легкоатлетический забег, совместная выставка Общества знаний, «Вымпел-Кузбасс» и регионального отделения «Движение Первых», экспозиция «Тяжин в годы Великой Отечественной войны», окружные конкурсы чтецов и патриотической песни, экспозиция музея на колесах, музеев боевой славы воинов-интернационалистов и Дома-музея Н.И. Масалова. Все желающие могли приобрести тематические сувениры и изделия мастеров декоративно-прикладного искусства.