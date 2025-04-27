На платформе Кузбасс Онлайн в рамках Всекузбасского фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы» продолжается народное голосование за лучшую патриотическую песню. Напомним, конкурс приурочен к знаменательной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На место в финале претендовали более 12 тысяч участников из всех уголков Кемеровской области. По итогам отборочных туров выбрали 31 лучший номер от каждого округа. Теперь идет народное голосование. Оно стартовало 21 апреля и продлится до 5 мая на сайте и в мобильном приложении Кузбасс Онлайн.

Чтобы принять участие в народном голосовании:

1. Перейдите на главную страницу веб-сайта или мобильного приложения Кузбасс Онлайн.

2. Нажмите на главном экране на виджет «Народное голосование» или на кружок «Конкурс» в верхней части экрана мобильного приложения

3. Ставьте лайки на видео, чтобы проголосовать за участника и делитесь видео с друзьями, коллегами и знакомыми.

Причем, оставлять лайки можно каждый день.