В «СУЭК-Кузбасс» прошел «Триатлон», посвященный 80-летию Победы

При поддержке Департамента молодежной политики Кемеровской области-Кузбасса, Совета работающей молодежи Кузбасса и АО «СУЭК-Кузбасс» состоялся традиционный спортивно-развлекательный турнир «Триатлон».

Соревнования прошли на базе Многофункционального комплекса «Горняк». «СУЭК-Кузбасс» представили команды, в состав которых вошли студенты профильных средних специальных учебных заведений — Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума, Киселевского и Прокопьевского горных техникумов. От рабочей молодежи участие в состязаниях приняли сотрудники Сбербанка и ООО «Кузбасский бройлер».

Первым этапом стала эстафета по плаванию на 25 метров. Быстрее всех с этой дистанцией справились ленинск-кузнецкие студенты.

— Наша команда показала свой максимум, а как иначе — соревнования посвящены Великой Победе, — говорит третьекурсник Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума Дмитрий Колесников. – Мой дед прошел всю войну, вернулся, работал на шахте. Династия у нас шахтерская, «кировская». Я — четвёртое поколение горняков Колесниковых. После техникума планирую также идти работать на шахту имени Сергея Мироновича Кирова.

Следующим испытанием для команд стало выполнение упражнений из комплекса ГТО на силу и гибкость: прыжки с места, подтягивание, отжимание, поднимание туловища из положения лежа на спине. Здесь отличные спортивные качества проявили гости – представители «Кузбасского бройлера», в совокупности показателей по всем упражнениям ГТО они стали первыми.

Завершило «Триатлон» перетягивание каната. В этом богатырском виде спорта победу одержала команда Сбербанка.

— Хорошие соревнования в преддверии юбилея Дня Победы. Заметил, что у многих участников на форме уже были символы Победы, — говорит инкассатор Сбербанка Александр Пешков.

По итогу «Триатлона» команда Сбербанка взяла «бронзу». Серебряный призер — команда Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума. А первое место досталось команде «Кузбасского бройлера». Победители награждены кубками, медалями и дипломами.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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