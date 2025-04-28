Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

Уважаемые земляки!

28 апреля в нашей стране отмечается День работника скорой медицинской помощи. В этот день в 1898 году в Москве вышел указ, согласно которому за полицейскими участками был закреплены кареты для перевозки больных и организовано круглосуточное дежурство врачей.

Сегодня в кузбасской службе скорой медицинской помощи трудится более 3 тысяч человек. Ежегодно в Единую диспетчерскую службу «скорой» поступает свыше 24 тысяч вызовов, которые оперативно отрабатываются. В прошлом году благодаря усилиям работников скорой медпомощи было спасено более 630 тысяч пациентов. Ценный вклад вносят сотрудники отделения Центра медицины катастроф, за 2024 год их силами выполнено почти 5 тысяч санитарных эвакуаций. На базе Центра функционирует учебный центр, где любой желающий вне зависимости от возраста и профессиональной подготовки может освоить навыки оказания первой помощи.

Для экстренной транспортировки пациентов из труднодоступных и отдаленных территорий в Кузбассе работает санитарная авиация. За прошедший год на специально оборудованном вертолете «Ансат» совершено 159 вылетов, спасена жизнь 170 пациентов.

Наши специалисты здравоохранения трудятся и в зоне спецоперации. С ноября 2022 года в Городскую больницу №2 г. Горловки в командировки выезжали 144 медика, в том числе врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи.

Спасибо вам, дорогие земляки, за самоотверженный труд, который требует высокой квалификации, решительности и выдержки. Вы всегда на передовой линии медицины. Желаю профессиональных успехов, благодарных пациентов и всех жизненных благ – вам и вашим близким!