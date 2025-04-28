Как сообщили организаторы, всего в работе форума принимают участие более 60 делегатов из 17 регионов.

На обучающем семинаре обсуждают нюансы организации и проведения спортивных, культурных и военно-патриотических мероприятий, в том числе посвященных дням воинской славы.

«Возможность вместе найти те самые живые слова и дела, которые зажгут в сердцах молодежи огонь истинного патриотизма. Пусть Год защитника Отечества станет временем новых решений», – отметил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в своем послании к участникам семинара.

Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев сообщил, что в зоне СВО находится 27 казачьих добровольческих подразделений и других воинских формирований, в которых служат казаки. Они должны послужить примером для молодежи.

«Этот семинар – одно из мероприятий в общей цепочке по формированию казачьего молодежного движения, по формированию системы работы с казачьей молодежью», – сказал Кочубеев.

Помимо основной части программы, для участников семинара провели обзорную экскурсию по столице Кузбасса. Они посетили музей «Красная горка», монумент «Память шахтерам Кузбасса», парк Ангелов, мемориал Воину-Освободителю, Московскую площадь.