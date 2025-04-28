В Анжеро-Судженске прошла военно-спортивная игра «Боец», посвящённая 80-летию Победы

На базе школы №1 Анжеро-Судженска состоялась муниципальная военно-спортивная игра «Боец», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие команды школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Участники демонстрировали свои навыки оказания первой помощи, стрельбы в электронном тире, физической подготовки, ориентирования на местности и действия в условиях, приближённых к боевым.

Особую атмосферу событию придало участие ветерана специальной военной операции Юрия Кадачигова. Он не только присутствовал на церемонии открытия, но также активно общался с молодежью, делясь своим боевым опытом.

Игра была организована при поддержке движения «Движение первых», комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, казачьего военно-учебного центра «Пластун», военного комиссариата и управлений образования и культуры Анжеро-Судженского городского округа.