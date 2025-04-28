Участие в состязаниях приняли более 50 школьников из областной столицы, Юрги, а также Кемеровского, Мариинского и Яйского муниципальных округов.
Юные инженеры соревновались в пяти дисциплинах: «Цветной кегельринг», «Сортировщик», «Биатлон», «Робофутбол» и «ЕВРОБОТ Джуниор 2025». Участники продемонстрировали навыки эффективной стратегии перемещения роботов, скорость и меткость в перемещении робота по трассе, командный дух, стремление к победе и спортивный азарт.
В уникальной дисциплине «ЕВРОБОТ Джуниор 2025» школьники подготовили выступление для роботов. Участникам необходимо было продумать все до мелочей: концертный зал, трибуны, колонны, рассадку зрителей и организацию выступления робота-суперзвезды, а также сделать прогноз количества набранных баллов.
Победителем в дисциплине «ЕВРОБОТ Джуниор 2025» стала команда Центра талантов «Кемерово» («УникУм»), в состав которой вошли Матвей Мажейко, Савелий Пискунов и Богдан Планов.
В общекомандном зачете лучшей стала команда Детского технопарка «Кванториум» на базе юргинской школы №15 (педагог Анна Севостьянова). Второе место заняла команда Вознесенской основной общеобразовательной школы (педагог Алексей Царевин). Замкнула тройку сильнейших команда Городского центра детского (юношеского) технического творчества города Кемерово (педагог Владимир Пинаев).
Официально 28.04.2025
Областные соревнования юных робототехников прошли в Кемерове
Участие в состязаниях приняли более 50 школьников из областной столицы, Юрги, а также Кемеровского, Мариинского и Яйского муниципальных округов.