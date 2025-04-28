Участие в состязаниях приняли более 50 школьников из областной столицы, Юрги, а также Кемеровского, Мариинского и Яйского муниципальных округов.



Юные инженеры соревновались в пяти дисциплинах: «Цветной кегельринг», «Сортировщик», «Биатлон», «Робофутбол» и «ЕВРОБОТ Джуниор 2025». Участники продемонстрировали навыки эффективной стратегии перемещения роботов, скорость и меткость в перемещении робота по трассе, командный дух, стремление к победе и спортивный азарт.



В уникальной дисциплине «ЕВРОБОТ Джуниор 2025» школьники подготовили выступление для роботов. Участникам необходимо было продумать все до мелочей: концертный зал, трибуны, колонны, рассадку зрителей и организацию выступления робота-суперзвезды, а также сделать прогноз количества набранных баллов.



Победителем в дисциплине «ЕВРОБОТ Джуниор 2025» стала команда Центра талантов «Кемерово» («УникУм»), в состав которой вошли Матвей Мажейко, Савелий Пискунов и Богдан Планов.



В общекомандном зачете лучшей стала команда Детского технопарка «Кванториум» на базе юргинской школы №15 (педагог Анна Севостьянова). Второе место заняла команда Вознесенской основной общеобразовательной школы (педагог Алексей Царевин). Замкнула тройку сильнейших команда Городского центра детского (юношеского) технического творчества города Кемерово (педагог Владимир Пинаев).